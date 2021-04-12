Оренбург, , 16:19 — REGNUM В Оренбурге 12 апреля, в День космонавтики, состоялось торжественное открытие обновленного музея-квартиры Юрия и Валентины Гагариных. На церемонии открытия губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что реконструкция музея является знаковым событием для региона.

Комната в музее-квартире Юрия и Валентины Гагариных Orenburg-gov.ru

«Вопрос истории, сохранения памяти на протяжении десятилетий — наша важнейшая задача. Здесь удалось воссоздать дух эпохи гагаринских времен, и я уверен, что возможностей для развития у музея немало. Проделана серьезная работа, чтобы обновленный музей стал интересным и современным», — сказал он.

Квартира на улице Чичерина, где жили супруги Гагарины, открыта после двухлетней реконструкции. Для оренбуржцев и гостей региона здесь организованы интерактивные экспозиции, собраны уникальные экспонаты и воссоздан интерьер гагаринской эпохи.

На первом этаже музея посетители могут исследовать международную космическую станцию с помощью системы виртуальной реальности, на втором — почувствовать себя гостем коммунальной квартиры и побывать в комнатах, где жил первый космонавт планеты.

Экспозиции обновленного дома-музея станут доступными для посетителей с 13 апреля. В первый месяц работы музей организует групповые и индивидуальные посещения строго по предварительной записи.

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