Колпашево, Томская область, , 16:16 — REGNUM В Томской области следствие проверяет появившуюся в СМИ информацию о возможном нарушении правил землепользования в городе Колпашево. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, в массмедиа появилась информация о предположительно незаконном получении мэром Колпашево земельного участка на территории расформированной воинской части.

В 2019 году региональное следственное управление проводило по данному факту уголовно-процессуальную проверку. По её результатам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. С учётом появившейся информации ведомство обещает в кратчайшие сроки проверить законность и обоснованность принятого решения в порядке ведомственного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Илишевского района Башкирии заподозрили в превышении должностных полномочий.

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