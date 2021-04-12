Братислава, 12 апреля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск посетит с официальным визитом Словакию. Об этом сообщила 12 апреля президент Словакии Зузана Чапутова в интервью телеканалу JOJ.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Визит, по её словам, скорее всего состоится в сентябре текущего года. Президент Словакии сообщила, что пригласила понтифика посетить республику еще в декабре 2020 года. Во время аудиенции в Ватикане, которая тогда происходила, Франциск сказал Зузане Чапутовой, что, если ситуация позволит, то он готов посетить Словакию.

«И в настоящее время мы получили из Ватикана сообщение, что Папа Римский все-таки приедет к нам в республику. Я очень рада, что он принял приглашение», — заявила она.

Католические епископы Словакии еще не высказались о возможном приезде Франциска. В стране из-за ограничений, связанных с пандемией SARS-CoV-2, храмы оказались закрыты для проведения служб. Возможны только онлайн-богослужения и индивидуальные молитвы в храмах.