12 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Несмотря на то, что украинская пропаганда бездоказательно утверждает, что украинская армия якобы уже семь лет воюет в Донбассе с армией России, в последние несколько месяцев с украинской стороны участились заявления о том, что Россия «вот-вот нападет» на Украину. Параллельно с этим идет наращивание войск и техники со стороны украинской армии в районе линии разграничения. Происходящее вызывает опасения среди жителей Украины. Украинской власти приходится развенчивать собственные мифы.

Мирослава Романенко, , 18:25 — REGNUM Россия может совершить наступление на Украину, но необходимо оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике, призвала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Может ли Россия наступать? Да, мы уже видели это в 2014 году. Но поддаваться панике и усугублять обстановку — это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы», — рассказала Мендель зрителям телеканала «Дом».

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Читатели украинского издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook, а также

Юлия Мендель Адміністрація Президента України

читатели telegram-канала «Украина Online» отреагировали на очередное заявление представителя украинской власти «о нападении» России на Украину.

«Каждые три месяца предупреждают, как по графику! И при Пете (Петре Порошенко. — М.Р.) предупреждали по графику и при следующем очередном долбомученике будут кошмарить людей», — пишет Слава Н.

«Значит, всё уже готово для провокаций и наступления со стороны Украины. Готовят народ и ждут отмашку от Вашингтона», — считает Алексей Необязательно Петроградский.

«Нас всех защитят… как защитили от эпидемии, от нищеты, от грабежа олигархов», — иронизирует Геннадий Г.

«Она (Россия. — М.Р.) уже с 2014 года «наступает». Вообще уже кукуха слетела», — заметила Таисия Щ.

«Ах да, понятно, почему Россия с [20]14 года не может напасть, забор Яценюка, ё…»,— вспомнил Владимир М. о проекте «стена» бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Яценюк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Через забор Яценюка никто не пройдет, можно спать спокойно», — добавил Алексей К.

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«Ничто так не вызывает панику, как фраза «без паники», — отреагировал Денис Л.

«Ничего не понял. Так Россия только собирается напасть? А с кем же уже 7 лет «идёт война»?» — спрашивает Вадим Д.

«Да шо ж такое, каждый день собираются и собираются», — иронизирует Лукерья Г.

«Дело пастора [бывшего главы СНБО Украины Александра] Турчинова, который по 2−3 раза в неделю пугал о нападении России, живёт и процветает», — отметил Вадим М.

Турчинов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина Россию кормит, никто нападать не будет», — успокоил Антон.

«Работа у них такая, успокаивать население. По факту же первые сбегут, как запахнет жареным», — считает Antony _K.

«Никогда такого не было, и вот опять. Как говорилось в одном диалоге «Пора валить с этой страны», — написал один из читателей.

«Мне вот непонятно, ну допустим, Россия захватит Украину, и… что делать с ней дальше?! Нет уж сами, сами дорогие соседи, пусть вас Евросоюз захватывает. Будем просто соседями. Всех с днём космонавтики, это наш общий праздник!» — добавил White.

«Да никто не собирается нападать. Пошумят и все. ЛДНР войдёт через референдум в РФ и все дела… Возьмите под контроль нациков, и всё сразу успокоится», — написал Виктор С.

«Половина сбежит, остальные будут с цветами встречать войска РФ и кричать «Слава России!» — резюмировал Andrey S.

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Напомним, 9 апреля вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников пообещал жителям Украины, что полномасштабной войны с Россией не будет. Об этом украинский политик сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

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