Рязань, , 16:13 — REGNUM В Рязани столкнулось 12 автомобилей, авария произошла днём 12 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

«Сегодня, примерно в 14.30, в городе Рязани на улице Каширина произошло столкновение 12 автомобилей. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства», — сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребёнок. Пяти пострадавшим в аварии понадобилась госпитализация. Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.