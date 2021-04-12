Таллин, , 16:11 — REGNUM Единственная в Эстонии школа, в которой активно популяризировалась космонавтика и проводились регулярные встречи с космонавтами, учеными и специалистами космической отрасли, закрыта и снесена.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook напомнил известный публицист русской общины страны, главный редактор портала tribuna. ee Родион Денисов, называя себя «королевцем» — учеником таллинской 14-ой средней школы имени Сергея Королева.

«У нас в школе был музей Королёва с тюбиками еды космонавтов и даже некоторыми личными вещами Сергея Павловича. Каждый год мы участвовали в конкурсе рисунков на тему космонавтики. У меня даже сохранился диплом за то, что занял на одном из таких конкурсов первое место», — вспоминает он.

«Кому-то это может показаться смешным, но я тогда действительно гордился всем этим. Разве плохо гордиться достижениями своей страны?» — задал вопрос Денисов.

По его словам, с восстановлением независимости новая Эстония активно принялась избавляться от всего, что напоминало о советском прошлом.

«Новый «прогрессивный» директор 14-й школы первым делом закрыл именно музей Королёва со словами, «чтобы в моей школе больше духу не было этой советской дряни». И выкинул всё на помойку. Несколько лет назад и здание всей школы снесли», — завершил свои воспоминания «королевец» Родион Денисов.

12 апреля 1961 года впервые в истории человечества космонавт Юрий Гагарин на борту космического корабля «Восток» покорил космос. В 2021 году исполняется 60 лет этому историческому событию.