Пенза, , 09:00 — REGNUM В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Пензенской области с 2019 года реализуется национальный проект «Производительность труда». В результате конкурсного отбора Пензенская область была включена в национальный проект «Производительность труда» ранее установленного для субъекта срока, подписав 8 февраля 2019 года соответствующее соглашение с Министерством экономического развития Российской Федерации. Как отметили в пресс-центре РЦК Пензенской области, на сегодняшний день нацпроект набирает серьезные обороты и выходит на новый уровень реализации в регионе. На всех предприятиях-участниках нацпроекта полным ходом идет внедрение прогрессивных технологий бережливого производства, необходимых для успешного роста компаний в современном мире.

Пензенские предприятия активно внедряют бережливое производство Пресс-центр РЦК Пензенской области

На первом этапе основной задачей было создание Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и обучающей площадки «Фабрика процессов». Региональный центр компетенцийсоздан на базе Фонда развития промышленности Пензенской области и располагается на территории технопарка «Рамеев», сотрудники прошли обучение и сертификацию в Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда. Функционирует «Фабрика процессов», обучение проходят не только сотрудники предприятий-участников, но и студенты технических вузов.

За два года реализации нацпроекта в Пензенской области порядка 8 предприятий завершили мероприятия на пилотном потоке. Уже есть положительные результаты и достигнутывысокие показатели. Планомерно осуществляется работапо внедрению стандартов бережливого производства на предприятиях и, обучение сотрудников.

Пензенские предприятия активно внедряют бережливое производство Пресс-центр РЦК Пензенской области

По данным регионального министерства промышленности и инновационной политики, несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии, по итогам 2020 года, все ключевые показатели были достигнуты: индекс промышленного производства в регионе составил 107,3%, что выше общероссийского показателя (97,1% в РФ). При этом плановые отчисления в бюджеты всех уровней от предприятий региона увеличились на 17%.

На начало года число участников составило — 39 предприятий, основную часть которых представляют отрасль обрабатывающего производства. Благодаря совместной работе РЦК, органов исполнительной власти с организациями, удалось привлечь компании таких отраслей, как сельское хозяйство, ЖКХ, дорожное строительство и транспорт. В течение 2021 года к ним присоединятся еще несколько компаний и общее число должно увеличить до 45. Оформить заявки на участие можно на сайте ФЦК: производительность.рф.

Пензенские предприятия активно внедряют бережливое производство Пресс-центр РЦК Пензенской области

С 2021 года произошли изменения в названии самого нацпроекта. Сейчас он имеет сокращенный вариант «Производительность труда», а ранее звучал как «Производительность труда и поддержка занятости». Тем не менее, поддержке занятости будет уделяться не меньше внимания, чем раньше. Так, для опережающей подготовки производственных кадров руководители предприятий смогут пользоваться инфраструктурой WorldSkills — работники пройдут переобучение в соответствии с международными стандартами.

Другим совместным c WorldSkills проектом станет возрождение движения рационализаторов. В 2021 году на российских предприятиях в рамках нацпроекта «Производительность труда» обучат первую тысячу рационализаторов, а к 2024 году движение объединит более ста тысяч сотрудников предприятий.

Зарождающееся движение направлено на создание высокопроизводительных предприятий. Предполагается, что в дальнейшем его участники, объединенные общими целями и идеями, будут проводить обучающие лекции и семинары на уровне региональных и федеральных сообществ предпринимателей, организаций, вовлеченных в процесс совершенствования производства, чтобы тиражировать опыт внедрения рацпредложений на предприятиях.

Еще одно нововведение в этом году заключается в том, что предприятия торговли получили возможность принять участие в национальном проекте «Производительность труда», а предприятия ЖКХ наоборот исключаются из перечня отраслей для участия.

После одобрения заявки потенциального участника нацпроекта начинается подготовка к основному этапу работы: проводятся встречи и консультации с руководством и рабочей группой, сформированной изсотрудников предприятия, происходит первоначальное обучение теоретическим знаниям по специальным методическим материалам.

Сотрудники РЦК составляют план необходимых мероприятий для повышения производительности труда в первые три месяца присутствия на производстве. Еще три месяца — активная фаза внедрения принципов бережливого производства. Итого — полгода интенсивной работы, совместно с рабочей группой предприятия.

Кейсы пензенских производителей являются значимыми с точки зрения внедрения основ бережливого производства по повышению качества изделий и увеличению производительности труда: это привело к заметному сокращению времени производственных процессови увеличению выручки предприятий. Каждое предприятие преображается после совместной работы с экспертами РЦК. Сейчас продолжается работа с такими предприятиями, как АО «Пензенский тепличный комбинат», ООО «Современная упаковка» и ООО «Сурская мебель».

Недавно пензенская ресурсоснабжающая компания ООО «Горводоканал» и ООО «Кузнецкий технопарк» приступили к реализации нацпроекта «Производительность труда», заявки были одобрены еще в прошлом году. Внедрять технологии бережливого производства здесь планируется под руководством РЦК, услуги которого для предприятий-участников нацпроекта предоставляются на безвозмездной основе.