Рига, , 16:08 — REGNUM Все больше людей в возрасте до 40 лет попадает в инфекционные отделения больниц Латвии с тяжелой формой COVID-19. Об этом главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис сообщил государственному радио страны.

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По его словам, это кардинально отличается от ситуации годовой давности, причиной тому в большинстве случаев стал британский штамм вируса.

«Молодых пациентов не очень много, но, к сожалению, за последние недели мы их видим больше», — отметил он.

Думпис выступил категорически против ослабления режима ограничений. По его мнению, Латвию ждут «большие неприятности». Пока хотя бы 40−50% населения не будут привиты, остается риск третьей волны, убежден он.

Он выступил за более активную вакцинацию населения, при этом внимание следует обратить и на молодых людей. Только так тенденцию по увеличению числа зараженных коронавирусом людей молодого и среднего возраста можно остановить, подчеркнул Думпис.