Калуга, , 16:16 — REGNUM Калужская область по объему средств, предусмотренных в региональном бюджете на поддержку детей-сирот и опекунов в приемных семьях, в том числе на приобретение и поднаем жилья, является одним из лидеров в Центральном федеральном округе. Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

Иллюстрация министерства труда и социальной защиты Калужской области

По итогам 2020 года жилые помещения в области закреплены за 849 детьми-сиротами. Всего квартиры получили 834 человека (109 квартир приобретены в 2020 году). На эти цели израсходовано 2 млрд рублей. Из них свыше 316 млн — это средства федерального бюджета. В 2021 году планируется закупить более 120 квартир, в последующие годы — свыше 400 квартир ежегодно. На это в 2021 году предусмотрено около 186 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 66 млн рублей. На конец 2020 года в список получателей жилья из специализированного жилищного фонда области включено 2360 человек. Из них 1744 имеют на это право. Для детей-сирот ведётся проектирование 9-квартирных, 33-квартирных и 50-квартирных домов, строительство которых начнется в 2021 году. С 2021 года также планируется приобретение квартир по договорам участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов. Ежемесячную компенсацию в размере 11 500 рублей на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений получают 897 граждан. На это в областном бюджете в 2021 году запланировано около 96 млн рублей.

По мнению губернатора Владислава Шапши, необходимо искать новые формы решения жилищной проблемы детей-сирот.

«Мы должны приобретать для таких ребят квартир не меньше, чем потребность которая ежегодно в них образуется. Нужно обязательно принять соответствующую программу, чтобы у нас было четкое понимание, когда мы эту проблему решим», — сказал Владислав Шапша.

В Калужской области по итогам 2020 года общая численность детей-сирот снизилась на 5% по сравнению с 2019 годом (на 1 января 2021 года — 2494 человека, на 1 января 2020 года — 2628 человек). Это 1,3% от общей численности детского населения. По состоянию на 1 января 2021 года 90,9% детей-сирот проживают в замещающих семьях (на 1 января 2020 года — 90,7%).

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