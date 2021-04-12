Днепропетровск, Украина, , 16:25 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) полицейские изъяли рекордную партию синтетического наркотика амфетамина. Об этом написал глава национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, правоохранители выявили подпольную фабрику, производившую ежемесячно около 300 кг наркотика. В ходе обысков было изъято 120 кг готового «продукта», что приблизительно равняется 480 тыс. доз.

Кроме этого, полицейские обнаружили одну тонну прекурсоров, из которых можно было произвести ещё 700 кг амфетамина.

Всего было задержано восемь подозреваемых. Им инкриминируют изготовление и распространение наркотиков. По предварительным подсчётам, месячный оборот «предприятия» мог составлять 120 млн гривен, или $430 тыс.

Клименко добавил, что масштабные обыски по этому делу проводятся в Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове задержали двух мужчин, подозреваемых в махинациях с дорогими автомобилями. В ходе обысков у них нашли около 20 кг амфетамина.

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