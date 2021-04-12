Рига, , 16:05 — REGNUM Многочисленные свидетельства студентов высших учебных заведений Латвии свидетельствуют о формальном процессе обучения и преподавания на введенном в связи с эпидемией коронавируса дистанционном обучении.

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Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на собственное расследование в материале «Кажется, за год я не усвоил ничего». Три студента и три преподавателя о том, как выжить при «ковиде».

Сообщается, что за все время дистанционного обучения будущие выпускники медицинских и химических факультетов местных вузов еще не были в анатомических кабинетах и лабораториях химии и фармакологии, а практические знания они получают путем просмотра видеороликов.

Студенты признались, что заставлять себя учиться в таком режиме все труднее, на онлайн-лекциях часто не бывает многих из учащихся, преподаватель может даже оказаться единственным участником своего онлайн-урока.

В худшем положении учащиеся первых курсов, которые, по их собственным оценкам, «не знают ничего». Чтобы ответить на вопрос преподавателя им надо 30 секунд — это времени обычно достаточно, чтобы узнать правильный ответ из запроса в Google.

«Весенний семестр в прошлом году был хаосом: преодоление технических и организационных проблем занимало больше времени, чем само обучение. Тяжелее всего было иностранным студентам, им нужно было решать — оставаться здесь или ехать домой», — рассказала преподаватель химии, доцент Рижского университета имени Страдиня Агнесе Брангуле.