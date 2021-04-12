Москва, , 16:52 — REGNUM Экологическая политика Евросоюза в больше степени направлена не на сохранение природы, а на устранение конкурентов. Об этом 12 апреля заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, введение углеродного налога на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов, который в Евросоюзе планируют ввести с 2023 года, преследует экономические, а не экологические цели.

«Сейчас Европейский союз провозгласил свой так называемый «зеленый курс». Этот курс, на наш взгляд, является в большей степени инструментом конкурентной политики Европейского союза, нежели способом уменьшения глобального потепления. Потому что Евросоюз уже существенно продвинулся в части сокращения выбросов СО2 у себя и каждый новый шаг по сокращению этих выбросов будет означать большие затраты для европейского бизнеса», — сказал представитель ВШЭ.

Введением нового налога Евросоюз намерен сохранить свою конкурентоспособность, перекладывая озвученные затраты на других при помощи пограничного углеродного налога, считает Суслов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России изменились правила определения тарифа на транспортировку нефти