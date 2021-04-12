Джакарта, , 16:04 — REGNUM У берегов Индонезии, в море Натуна, удалось захватить пять незаконных иностранных рыболовных лодок под вьетнамскими флагами, сообщает Kompas.

Иностранные суда оказали сопротивление при задержании, попытавшись уйти от преследования.

На борту рыбацких лодок власти Индонезии задержали 28 членов экипажа, все из которых были гражданами Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что ожидают результаты клинических испытаний в Китае, который рассматривает возможность смешивания нескольких вакцин против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия ждёт от Китая результатов испытаний смешивания вакцин