Москва, , 16:03 — REGNUM Прогнозы ФРС США о том, что темпы экономического роста американской экономики в 2021 году составят 6−7%, выглядят слишком многообещающими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Главная угроза общей жизнедеятельности человечества так никуда и не исчезла. Если говорить о Европе, то европейцы вовсю борются с третьей волной коронавируса. Постепенно то же самое ожидает и другие регионы мира, включая США, — сказала Новикова. — В связи с этим ожидание экономического роста США можно сократить по меньшей мере вполовину. Иными словами, 3−3,5% может оказаться действительно хорошим результатом для страны, экономика которой в последние годы не росла более чем на 2,5−3% в лучшие периоды последнего десятилетия».

Тем не менее, как подчеркнула Новикова, данный рост стоит рассматривать скорее как отскок после серьезного падения американской и всей мировой экономики в целом.

«В связи с этим отношения Китая и США, скорей всего, останутся без изменений, так как позиции Китая остаются довольно сильными в рамках существующей рыночной экономики», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что американская модель экономического развития может зайти в тупик.

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