Париж, 12 апреля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Неизвестный нападавший расстрелял двух человек поблизости от госпиталя Анри Дюнана в 16-м округе французской столицы, сообщает 12 апреля со ссылкой на правоохранительные органы Reuters.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

По данным полиции, в результате вооруженного нападения погиб один человек, второй был госпитализирован.

Нападавший, чьи мотивы на данный момент неизвестны, скрылся на мотоцикле.