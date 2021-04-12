Москва, , 16:03 — REGNUM Министерство энергетики продолжает следить за ситуацией с топливом на внутреннем рынке. Об этом 12 апреля на коллегии ведомства заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.

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«Удалось сохранить темпы роста цен на заправочных станциях в пределах инфляции, в прошлом году даже ниже инфляции», — подчеркнул он.

Сорокин также добавил, что такая ситуация сохранится и в будущем. Для этого уже предпринимается ряд мер «как с точки зрения наращивания объёмов производства, так и с точки зрения докрутки фискальной системы для того, чтобы обеспечить адекватную доходность на внутреннем рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэнерго РФ, в России цена на бензин является одной из самых низких в мире. Так, в США цена за литр бензина в пересчёте на российскую валюту составляет 63,61 рубля за литр.

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в ведомстве добавили, что в случае отсутствия в России механизма демпфера, который корректирует цены на нефть, реальная цена на бензин Аи-92 была бы выше на 5,2 рубля по сравнению с текущей ценой. Так, если по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России фактическая цена бензина Аи-92 составляла 44,89 рубля за литр, то справедливая розничная цена без демпфера была бы 50,08 рубля за литр.