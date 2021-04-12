Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Организацией по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ), сообщили 12 апреля в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анной Линде. «Сотрудничество с вашей организацией является одним из приоритетов нашей внешней политики», — сказал Токаев.

Линде, в свою очередь, поблагодарила за теплый прием. «Мы придаем большое значение отношениям ОБСЕ с Казахстаном», — сказала глава МИД Швеции.

Ранее Анна Линде заявила, что очередной министерский саммит ОБСЕ пройдет 2−3 декабря 2021 года в Швеции.