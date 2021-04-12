Севастополь, , 16:00 — REGNUM Все лесные угодья Севастополя возвращены в собственность города, охота на территории лесов региона полностью запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города 12 апреля.

«Совместно с прокуратурой мы расторгли все охотхозяйственные соглашения. Все лесные угодья возвращены в собственность Севастополя и считаются лесами. Пока не внесены изменения в федеральное законодательство, нет отдельного регулирования охоты для Севастополя. Охота в лесах города запрещена и является незаконной», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Севастополя дал поручение главе Севприроднадзора привлечь все силы лесничеств для наведения порядка в лесных угодьях. Вице-губернатору Марии Литовко поручено предусмотреть специально отведенные площадки для отдыха туристов в лесах, если это разрешено регламентом.