Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Поклонники супергеройского телесериала «Сокол и Зимний солдат» надеются, что Себастиан Стэн (исполнитель одной из главных ролей) получит премию «Эмми» за последний вышедший эпизод шоу. Об этом 12 апреля сообщает портал ComicBook.

https://twitter.com/Sneakinrican_/status/1380820867467317248

Речь идёт о сцене в самом начале четвёртого эпизода сериала, в которой Баки (Себастиан Стэн) узнаёт, что ГИДРА больше не может его контролировать. Фанатам шоу так сильно понравилась игра Стэна, что они начали массовой публиковать в Twitter кадры из этой серии с призывами дать актёру «Эмми».

Напомним, «Сокол и Зимний солдат» — это новый супергеройский телесериал от Marvel Entertainment, который выходит на сервисе Disney Plus. Его события разворачиваются после окончания фильма «Мстители: Финал».

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