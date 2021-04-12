Платон Беседин, 12 апреля 2021, 18:18 — REGNUM 12 апреля 1961 года — ровно 60 лет назад — космос стал нашим, русским. Юрий Гагарин произнёс легендарное «Поехали!», а после на корабле «Восток-1» совершил орбитальный облёт вокруг Земли. 108 минут, изменившие мир. Впервые человек вышел в открытый космос. Наш русский человек, который подарил людям принципиально иное понимание мира. Что он, этот мир, не ограничивается исключительно Землёй.

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин

Поразительно тут вот что. Первой запустила человека в космос страна, больше других пострадавшая в самой чудовищной войне в истории. Да, она победила в ней, но отдала за это, по разным оценкам, от 18 до 27 миллионов жизней. Казалось бы, обескровленная страна, народ которой пережил настоящий геноцид, но именно она совершила величайший прорыв в истории человечества. После колоссальных разрушений — спустя всего 16 лет! — русский человек летит в космос. Невероятно!

Неслучайно я делаю акцент на том, что именно русский человек покорил космос. Потому что сама идея этого покорения, освоения космоса вытекает из русской мысли. Из русского сознания, если угодно. Впервые идею о полётах в космос высказал философ, основатель русского космизма Николай Фёдоров. Развил же мысль, дав теоретическое и практическое обоснование, калужский учитель Константин Циолковский. Отправил же «Восток-1» в космос гений Сергея Королёва.

Сергей Павлович Королёв
Сергей Павлович Королёв

Русская преемственность как она есть. Удивительно, и немногие знают об этом, но первый человек в космосе носил ту же фамилию, что и идеолог русского космизма. Юрий Алексеевич Гагарин — и такой же была настоящая фамилия мыслителя Николая Фёдорова. Жизнь фантастичнее вымысла.

Два величайших достижения в советской истории: 9 мая 1945 года и 12 апреля 1961 года. И именно на две этих даты прежде всего покушается Запад. Космические войны между СССР и Америкой стали результатом их глобального противостояния, но и сами породили многочисленные противостояния. В массовой культуре, например. Те же легендарные «Звёздные войны» — это не только развлекательный, но и пропагандистский продукт. Империя, к примеру, она же Галактическая Республика, во главе с императором Палпатином — прямая отсылка, пародия на Советский Союз.

Вообще космическая тема в литературе, кино — это совершенно особый жанр, породивший множество культовых фильмов и книг. И тут важно отметить, что основное настроение их — отнюдь не оптимистическое, а, скорее, настороженно-депрессивное. Космос в массовом сознании неизбежно связано с угрозой, с таинственным, неизвестным. И космоскепсис — обязательная составляющая классической антиутопии.

Прекрасно это показано, к примеру, в ленте Пола Верховена «Вспомнить всё». Но, пожалуй, лучшая иллюстрация вышесказанного — гениальное кинополотно «Солярис», созданное Андреем Тарковским. Он же в соавторстве с Фридрихом Горенштейном написал к ней сценарий по одноимённой книге Станислава Лема. Как говорит сам автор: «Тарковский в фильме хотел показать, что космос очень противен и неприятен, а вот на Земле — прекрасно. Я-то писал и думал совсем наоборот».

И, конечно, тема космоса обязательно конспирологична. Столько лет прошло, а до сих спорят, высадились американцы на Луну или нет. Ведь, по одной из версий, картинку, которую увидел мир, снял на одной из студий гениальный режиссёр Стэнли Кубрик. За что потом и был убит. Впрочем, по другой версии, его убрали за то, что Кубрик осмелился показать мировое правительство педофилов в ошеломляющей ленте «С широко закрытыми глазами».

Флаг США на Луне
Флаг США на Луне

Однако как бы ни снимали американцы, они неизменно показывали всему миру, что космос только их. А русские в нём? Лишь досадное недоразумение. Такие расклады, к примеру, мы наблюдаем в ленте 1998 года «Армагеддон». Помню, я даже пустил слезу при её просмотре — и отнюдь не из-за игры Брюса Уиллиса, а из-за великолепной песни Aerosmith. Русского же космонавта Льва Андропова, сыгранного Петером Стормаре, представили в «Армагеддоне» как небритого похмельного варвара в шапке-ушанке, орудующего на космической станции гаечным ключом.

Вот только напомню, что властвовал Лев Андропов на своей родной орбитальной станции. Да, да, американцы могут сколько угодно изображать космос своей вотчиной, но! В Солнечной системе тогда была лишь единственная орбитальная станция. И вывел её в космос Советский Союз. За право ею пользоваться Штаты платили нам деньги. А теперь есть Международная Космическая Станция — совместный проект России и других стран. Так что космос наш, кто бы там что ни говорил.

А говорят многое. И неизменно всплывает одно знаковое — вы догадались сразу же — да, Илон Маск. Этот господин представляется не только как суперуспешный бизнесмен, миллиардер, техногенный король, но и как своего рода пророк нового времени, человек из будущего, ведущий в это самое будущее остальных.

Люди ведь вообще очень любят спасителей и пророков. И если ранее ими являлись личности духовные — Иисус, Будда, — то в обществе техногенном ими становятся персонажи вроде Нео из «Матрицы». Стив Джобс, для начала, этот мудрец из Калифорнии, а после Илон Маск, который отчасти напоминает Остапа Бендера.

Тот был Великий Комбинатор, а Маск — великий инноватор. С одной большой разницей. Илону Маску действительно удаётся строить свои Нью-Васюки. И его достижения, его величие, если угодно, отрицать, безусловно, нельзя. Он сумел подмять под себя NASA, а его программа Falcon-Dragon — уникальное явление в освоении космоса.

Илон Маск
Илон Маск

Однако не рано ли канонизировали Илона Маска? Ведь многие его хвалёные достижения — это то, чего Советский Союз и Россия добились ещё десятки лет назад. Да и провалов у Маска хватает. Вспомним его псевдоспасательную операцию в Таиланде, больше напоминавшую пиар на крови. Или вот в конце марта прототип американского пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX, разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, снова взорвался при попытке посадки. И так уже в четвёртый раз.

В чём, действительно, великолепен Илон Маск — так это в самопрезентации и пиаре. И это тоже дух времени, когда «казаться — куда важнее, чем быть».

Да, космос по-прежнему остаётся нашим, русским. Однако расслабляться точно не стоит. Илон Маск стремится к покорению Марса, а китайцы, допущенные на МКС, со свойственным им спокойствием подминают под себя космос. А мы? Главным образом эксплуатируем советские достижения. Но этого мало. Нам нужна новая космическая идея. Нечто принципиально новое. И я сейчас не столько о методах даже, сколько об идеологии покорения космического пространства. Потому что космос — это, пожалуй, то единственно светлое, что у нас осталось.

Старт ракеты
Старт ракеты
Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission

И его освоение, в нынешних реалиях порождаемое прежде всего практическими целями, напоминает большую войну, проиграть в которой мы не имеем права. Да, хочется, чтобы именно космос стал зоной мира и сотрудничества, как в своё время рукопожатие в 1975 году русского космонавта Алексея Леонова и американского Томаса Стаффорда стало началом их большой дружбы. Но чтобы это сотрудничество состоялось, мы должны выиграть свою битву.