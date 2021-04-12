Москва, , 15:58 — REGNUM Российский рубль днем 12 апреля сменил вектор движения и слегка укрепляется в парах с долларом и евро на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Пока в новостном потоке нет ничего чрезвычайно пугающего, инвесторы, похоже, решили выровнять позиции.

Доллар стоит 77,11 руб., он совсем немного в первой половине дня не дошел до символического значения 77,77 руб.

Евро торгуется по 91,81 руб. В ближайшее время американская валюта может балансировать в диапазоне 77−77,85 руб., евро — в границах 91,50−93,00 руб.

Весомым риском для рубля в краткосрочной перспективе (речь идет о нескольких днях), является геополитика.

Здесь и невнятный новостной поток относительно взаимоотношений с Украиной, и возможные эскалации с Западом», — пояснила эксперт.

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