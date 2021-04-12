Москва, , 15:57 — REGNUM Если Центральный банк РФ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, то это повлечёт за собой приток средств в банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым прибыль российского банковского сектора по итогам 2021 года снизится на 20−30%.

«Да, доходы от переоценки валютных ценностей упадут, если не будет сильного движения бивалютной корзины. Эксперты полагают, что доллар и евро останутся в текущих ценовых коридорах за весь 2021 год. Рост отчислений в резервы из-за ухудшения положения заемщиков тоже негативно влияет на прибыль банков, — сказал Ковригин. — Вместе с тем, если ЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, то это повлечёт за собой приток банковских вкладов. Это положительно повлияет на прибыль банков. В настоящее время, когда ключевая ставка меньше инфляции, происходит сильный отток вкладов. Думаю, банки переориентируются на предоставление смежных услуг. Например, брокерских».

Тем более, как пояснил Кворигин, что в последние годы в РФ наблюдается очень серьезный приток физлиц на биржу.

«Некоторые банки уже считают этот сегмент услуг основным, — сказал экономист. — Поэтому я не думаю, что РФ ждёт массовое закрытие банков. Банки в последние годы значительно диверсифицировали пакет услуг. И в этом их спасение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Антон Любич согласился с тем, что в течение трех ближайших лет финансовый рынок РФ будут ежегодно покидать до полутора десятков банков.

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