Москва, , 15:57 — REGNUM Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, расширяющую перечень профилактических прививок.

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«Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок, прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения», — завил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Принятие федерального закона потребует выделения на 2021 — 2023 годы дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 75,8 млрд рублей. В частности, в эпидемическом сезоне 2021 года — 31,36 млрд рублей.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.