Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM В Свердловской области установили ещё 124 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 11 апреля 2021 года зафиксировали 129 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии COVID-19 зафиксировано уже 84 083 случая заражения коронавирусом.

Диагноз за минувшие сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (38 человек), Артемовского, Артинского и Асбестовского городских округов, Белоярского и Берёзовского городских округов, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Камышлова, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Режа, Талицкого и Шалинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за выходые 10−11 апреля удалось привить от коронавируса более 25 тыс. человек.

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