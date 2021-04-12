Сеул, , 16:00 — REGNUM Южная Корея и США внимательно следят за действиями КНДР в сфере разработок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в связи с признаками активности на верфи Синпхо (Хамгён-Намдо). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, южнокорейские и американские разведывательные органы совместно следят за военной активностью Северной Кореи и находятся в состоянии готовности.

Накануне американский портал 38 North сообщил, что с баржи с погружным стендом для испытаний БРПЛ на верфи Синпхо удалён транспортно-пусковой контейнер для ракеты.

По мнению экспертов, причиной удаления контейнера могут быть техническое обслуживание или замена пусковой рамой для размещения более крупных ракет.

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