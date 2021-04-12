Тегеран, 12 апреля 2021, 15:54 — REGNUM Авария на ядерном объекте в Натанзе сопровождалась взрывом, в одном из помещений обрушился потолок. Об этом заявил официальный представитель Организаци по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, сообщает 12 апреля агентство Tasnim.
По словам Камальванди, авария произошла в системе электрообеспечения. Взрыв не привёл к масштабным разрушениям, но одном из диспетчерских помещений обвалился потолок.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в распределительной электросети на атомном объекте в городе Натанзе произошла авария. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за инцидентом стоит Израиль.
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