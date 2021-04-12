Сыктывкар, , 15:54 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба напомнил сворим подписчикам «Вконтакте» о вкладе республики в изучение человеческих возможностей при покорении космоса.

«Немногие знают, что более десяти лет назад 20 добровольцев из нашей республики приняли участие в международном проекте «Марс 500». Целью проекта было воссоздание условий, приближенных к полёту на Марс и возвращению на Землю, и исследование состояния человека в этих условиях, — написал «Вконтакте» Уйба. — Проект показал, что для пилотируемого полёта на красную планету ещё предстоит разработать специальные технологии, например, механизмы защиты от радиации. Но участие каждого добровольца, каждого учёного в реализации этого проекта бесценно».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин планирует возложить цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Энгельсе.