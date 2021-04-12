Париж, , 15:53 — REGNUM Один из двух раненых в результате стрельбы у больницы в Париже скончался. Об этом 12 апреля сообщает газета Le Figaro.

Уточняется, что при стрельбе, открытой неизвестным перед больницей Анри Дюнана на улице Мишель-Анж в 16-м округе Парижа, были ранены мужчина и женщина. После этого оба раненых были госпитализированы в данную больницу и один из них позднее скончался.

При этом уточняется, что подозреваемый в данном преступлении скрылся с места трагического инцидента, используя двухколесное транспортное средство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое мужчин и девочка-подросток пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный преступник в городе Сиэтле в американском штате Вашингтон.