Варшава, , 15:50 — REGNUM 10−11 апреля в Польше пожарные бригады потушили около 1,5 тыс. возгораний сухой травы и кустарников. Больше всего работали пожарные команды в Мазовецком, Подкарпатском, Малопольском, Силезском и Люблинском воеводствах. Данную информацию для Polskie Radio сообщил пресс-секретарь Мазовецкой пожарной службы Кароль Кежковский.

«Особенно крупный пожар произошел вчера в районе Зеленки в Варшаве. В его тушении были задействованы 30 пожарных и шесть пожарных машин, а также авиастроительное предприятие «Государственные леса», которое также помогает тушить лес. Напомню, что лесные пожары или пожары на сухой траве очень опасны, потому что связаны с множеством угроз», — отметил Кежковский.

Пресс-секретарь пожарной службы также сообщил, что с начала года пожарные службы Польши зафиксировали почти 9 тысяч пожаров сухой травы и кустарников.