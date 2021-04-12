12 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

В Ростовской области неделя с 5 по 11 апреля запомнится новыми подробностями в деле о самоубийстве настоятеля храма Димитрия Донского Андрея Немыкина, одиночным пикетом, котом в иллюминаторе. Однако центральной темой изо дня в день является бездорожье.

Всеволод Немов, , 18:31 — REGNUM В Ростовской области неделя с 5 по 11 апреля запомнится новыми подробностями в деле о самоубийстве настоятеля храма Димитрия Донского Андрея Немыкина, одиночным пикетом и котом в иллюминаторе. Однако центральной темой изо дня в день является бездорожье. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Таганрог туристический

В эфире телеканала «Дон 24» донской губернатор Василий Голубев заявил, что Таганрог может рассчитывать на помощь председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая заинтересована в превращении приморского города в зону притяжения туристов.

«Валентина Ивановна очень заинтересовалась этим [развитием приморского города], имея в виду, что Таганрог — это петровский город. Она была губернатором самого крупного петровского города Санкт-Петербурга. У нас есть много общего. Но ведь Таганрог старше Санкт-Петербурга на пять лет», — отметил глава региона.

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Масштабное преображение разбито на несколько этапов. Предстоит решить как одну из двух ключевых проблем в России — плохие дороги, так и обновить здания, создать общественные пространства.

Таганрог Dimon2007

Ушёл добровольно-принудительно?

Новыми подробностями обрастает дело о самоубийстве настоятеля храма Димитрия Донского Андрея Немыкина. Произошедшая в Новочеркасске трагедия имела большой общественный резонанс. Пристальное внимание к этой теме приковано после того, как знакомые священнослужителя и Донская митрополия не сошлись во мнении, что могло спровоцировать духовника решиться на такой отчаянный шаг.

В Донской митрополии после появившейся информации о суициде оперативно заявили о якобы имеющейся предсмертной записке, которую оставил Немыкин. По неподтверждённым данным, у священнослужителя была онкология и невыносимые боли, от которых он страдал.

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Нищета и долги: названа версия самоубийства протоиерея в Ростовской области

«Не болел он раком, у него был диабет и нищета! Местный митрополит перевёл его из храма равноапостольных Константина и Елены в Новочеркасске <…> в крохотный храм Димитрия Донского в Ростов якобы с повышением. Епархиальный взнос в более чем 90 тыс. рублей ежемесячно, это очень много для такого маленького храма, тем более в коронавирус, батя был выплатить обязан. В декабре он взял кредит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам», — написал на своей странице в соцсетях президент благотворительного фонда «Общество 77» Иван Жилинский.

Андрей Немыкин Донская митрополия

На карте убитых дорог — человеческие потери

На хуторе Родники Кагальницкого района скончался пациент, не дождавшийся прибытия бригады медиков. По некоторым данным, после дождя хуторскую дорогу размыло и автомобиль скорой помощи застрял в грязи по пути на вызов. На подмогу местные жители пригнали трактор, который вытащил автомобиль из грязевой ловушки. Подтверждающее видео появилось в социальных сетях. Однако местные чиновники разводят руками и утверждают, что смерть пациента наступила в результате обострения хронических заболеваний.

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Ростовская прокуратура подключилась к проверке трагедии на хуторе Родники

По данному факту проводят проверку следователи и прокуратура.

Один — за всех

Житель Ростова-на-Дону в минувшие выходные вышел с одиночным пикетом «Мы — за фонтан». Поддержать защитника общественного пространства на площади Ленина готовы десятки человек, однако власти в очередной раз не согласовали массовый митинг.

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Ростовский сити-менеджер пошёл на поводу инвестора

Ростовчане ранее призвали власти оставить фонтан на площади Ленина, а не строить вместо него очередной торговый центр. По мнению горожан, в городе катастрофически не хватает парков и скверов, а ларьки и торговые павильоны заполонили все свободные участки земли.

Заброшенный фонтан на площади Ленина в Ростове-на-Дону © ИА Красная Весна

Гонки по горизонтали

Водители пассажирских автобусов устроили соревнования. Безумные гонки были проведены не где-нибудь, а в центре Ростова-на-Дону. Сообщение в социальных сетях оставили подписчики паблика «Ростов Главный». На произошедшее уже отреагировала дорожная полиция.

Водитель автобуса НефАЗ был установлен. Мужчине придётся заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Оштрафован ещё один водитель МАЗ, которому придётся заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.

В преддверии Дня космонавтики

Одно из позитивных сообщений поступило от жителя Ростова-на-Дону. В общественном транспорте он снял на видео кота, сидевшего в рюкзаке-переноске. Пассажира повеселило, как животное выглядывало из окошка.

«Котейка в иллюминаторе на пересечении проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой», — подписано видео, опубликованное в паблике «Ростов Главный».

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