Москва, , 15:53 — REGNUM Солист группы «Корни» Алексей Кабанов оскорбил американскую певицу Билли Айлиш. Он опубликовал в своём Instagram-аккаунте несколько неудачных снимков певицы.

https://www.instagram.com/p/CNhK16chq80/

«Ха! Похудей, жируха», — подписал публикацию Кабанов. Многие пользователи высказали предположение, что его аккаунт в соцсети взломали после того, как он опубликовал еще два снимка Айлиш с похожими подписями.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Кабанов — участник российской группы «Корни», победившей в первом сезоне шоу «Фабрика звёзд». Коллектив был популярен в середине 2000-х годов.

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