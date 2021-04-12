Москва, , 15:46 — REGNUM Пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для туристов из семи российских городов, желающих отдохнуть в этой стране существенно подешевели, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дубай, ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Снижение стоимости туров из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани, Махачкалы, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод произошло за счет того, что туроператор Space Travel выкупил блоки мест на рейсах flydubai в ОАЭ.

Льготная программа начинается с 18 апреля. Рейсы c блочными местами Москва-Дубай будут выполняться пять раз в неделю. Цена турпакета стартует от $1287 на человека в зависимости от звездность отеля и длительности тура.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения авиарейсов flydubai цены туров в Эмираты упали на 30−50%.

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