Калуга, , 15:45 — REGNUM 12 апреля, в День космонавтики глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в торжествах, посвящённых 60-летию первого полета человека в космос. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, около здания Государственного музея истории космонавтики состоялся митинг, в котором участвовали губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, ветераны космической отрасли, учащиеся калужских школ и жители города.

В Калуге отметили 60-летие первого полета человека в космос Пресс-служба Городской думы Калуги

Для гостей играл духовой оркестр МЧС, собравшиеся возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и могиле Константина Эдуардовича Циолковского.

В музее космонавтики состоялась церемония специального гашения новой марки, выпущенной к юбилею первого полёта человека в космос.