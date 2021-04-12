Москва, , 15:44 — REGNUM Москва предостерегает Анкару, а также другие государства от подпитки милитаристских настроений Киева. Об этом сегодня, 12 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали вот эти милитаристские настроения», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что в 2014 году киевская власть «ровно под воздействием вот таких поощрений осуществила агрессию против своего собственного народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что для властей Украины крайне важна поддержка официальной Анкары в вопросе обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.