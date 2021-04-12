Шеффилд, Великобритания, , 15:42 — REGNUM Паралимпийский спортсмен из Казахстана Сиязбек Далиев занял второе место на кубке мира по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Нур-Султана.

Пловец преодолел дистанцию за 37,65 секунды. Это на три секунды быстрее, чем необходимо для отбора на летние Паралимпийские игры в Токио.

Отметим, Сиязбек Далиев входит в пятерку сильнейших пловцов мира в своем классе. В 2018 году на Азиатских пара играх казахстанский спортсмен установил рекорд Азиатских игр на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 37,4 секунды.