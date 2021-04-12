Каир, , 15:44 — REGNUM Визит премьер-министра Ливана Саада Харири в Москву ожидается в ближайшем времени. Об этом 12 апреля рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Каире со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

«Ждем премьер-министра (Ливана) Саада Харири в РФ в ближайшие дни. Также будем принимать в Москве представителей других ведущих политических сил этой страны», — заявил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров отметил, что в ходе данного визита российская сторона намерена призвать представителей ливанских политических сил осознать ответственность перед собственным народом и страной, «и сформировать правительство, которое будет отображать баланс интересов всех частей ливанского общества».

При этом он подчеркнул, что нынешний политический кризис Ливана и проблему страны можно разрешить только силами ливанского народа, при обязательном участии в данном процессе всех политических сил и этноконфессиональных групп Ливана.

«Это должно быть без каких-либо рецептов, которые навязываются извне пусть даже под обещание какой-то финансовой помощи», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Украины после прошедшей в стране зимой 2014 года «революции достоинства», являвшейся антиконституционным путчем, ведут войну со своим собственным народом.