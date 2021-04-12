Таллин, , 15:40 — REGNUM Самым тяжелым для медсестёр и сотрудников ковид-отделений больниц Эстонии является видеть ежедневную борьбу тяжелых больных за свои здоровье и жизнь. Как рассказали сотрудницы ковид-отделения Ида-Таллиннской центральной больницы в интервью гостелевидению Эстонии ETV, пациенты в ковидном отделении обычно тихие и напуганные.

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«Часто больные сдаются и сами знают, что скоро умрут. Иногда единственный способ помочь — просто находиться рядом с умирающим, чтобы не дать ему умереть в одиночестве», — рассказала Катрин Лаппмаа.

«Самое тяжелое — дать умирающим попрощаться с близкими. Люди в больницах всегда умирают. Но сейчас этого особенно много, а семьи не могут прийти и попрощаться», — добавила она.

По ее словам, обычно в четырехместной палате по крайней мере один из пациентов в тяжелом состоянии, и постоянно приходится видеть смерть.

Работа в такое сложное время научила заведующую сестринской службы Хейве Унт больше прислушиваться к себе и понимать, что для счастья нужно совсем немного. «Безусловно, во мне теперь намного больше позитива, чем раньше», — поделилась она.