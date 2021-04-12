Пекин, , 15:41 — REGNUM Компания Geely представила новый компактный кроссовер Vision X3 Pro, который оснащен новой радиаторной решеткой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предшественником модели был паркетник Geely Vision X3, который является модернизированным хэтчбеком SC5-RV.

Geely Vision X3 получил новую радиаторную решетку «китовый ус» со стильными вертикальными прутьями. Кроме того, у модели новые бамперы и 16-дюймовые колесные диски.

В салоне также произошли радикальные изменения. Geely Vision X3 Pro получил мультимедийную систему с восьмидюймовым экраном.

Под капотом Geely Vision X3 Pro стоит бензиновый «атмосферник» 1,5 мощностью 109 л. с., который сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией или с вариатором. Привод у модели только передний.

Ожидается, что новый Geely Vision X3 Pro появится в продаже на авторынке Китая в ближайшее время.

Ранее компания Geely представила изображения нового кроссовера Xingyue L, который будет представлен на автовыставке в Шанхае 19 апреля.

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