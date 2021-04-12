Пекин, 12 апреля 2021, 15:41 — REGNUM Компания Geely представила новый компактный кроссовер Vision X3 Pro, который оснащен новой радиаторной решеткой. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что предшественником модели был паркетник Geely Vision X3, который является модернизированным хэтчбеком SC5-RV.
Geely Vision X3 получил новую радиаторную решетку «китовый ус» со стильными вертикальными прутьями. Кроме того, у модели новые бамперы и 16-дюймовые колесные диски.
В салоне также произошли радикальные изменения. Geely Vision X3 Pro получил мультимедийную систему с восьмидюймовым экраном.
Под капотом Geely Vision X3 Pro стоит бензиновый «атмосферник» 1,5 мощностью 109 л. с., который сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией или с вариатором. Привод у модели только передний.
Ожидается, что новый Geely Vision X3 Pro появится в продаже на авторынке Китая в ближайшее время.
Ранее компания Geely представила изображения нового кроссовера Xingyue L, который будет представлен на автовыставке в Шанхае 19 апреля.
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