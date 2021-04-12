Джакарта, 12 апреля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Правительство Индонезии изменило название платной дороги Джакарта — Чикампек на дорогу имени наследного принца Абу-Даби, сообщает CNN Indonesia.

India Prime Minister's Office Принц Мохаммед бин Заид Аль Нахайян

Мохаммед бин Заид Аль Нахайян — наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Изменение названия платной дороги указывает на то, насколько президент Индонезии Джоко Видодо уважает Мохаммеда бин Заида и тесные отношения между двумя странами.

Напомним, в октябре 2020 года правительство ОАЭ решило назвать одну из главных дорог в столице Абу-Даби именем президента Индонезии Джоко Видодо.