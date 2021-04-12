Сыктывкар, , 15:39 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 62 носителя коронавируса, 22 из них — в столице республики.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Коми, число выздоровевших после COVID-19 пополнили 58 человек. Всего с начала пандемии инфекцию перенесли 41 217 жителей республики. Под медицинским наблюдением остаются 1363 человека.

Официально в Коми подтверждено 836 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, трое из н х скончались накануне, 11 апреля.