Каир, , 15:38 — REGNUM До конца текущего года пройдёт встреча российско-египетской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, она должна состояться в России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 12 апреля по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Лавров подчеркнул, что совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству отводится важная роль. В рамках подготовки к заседанию рассмотрено, как реализуются крупные совместные проекты.

В первую очередь это строительство атомной электростанции и создание российской промышленной зоны в Египте, отметил он. Лавров добавил, что обе стороны подчеркнули значимость тех проектов, которые уже осуществляются в разных сферах. Это транспортная инфраструктура, в том числе модернизация отдельных участков египетской железнодорожной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Лавров заявил, что в России рассчитывают на скорейшее возобновление чартерных рейсов в курортные города Египта.

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