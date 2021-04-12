Шарья, Костромская область, 12 апреля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В городе Шарье Костромской области ранее судимый мужчина убил полицейского. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна — Полиция

Инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 апреля. Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей и отдыхал в компании двух друзей в развлекательном заведении.

По версии следствия в какой-то момент между группой молодых людей и одним из посетителей заведения возник конфликт, вызванный, по данным следователей, «антиобщественным поведением последнего». На помощь агрессору пришёл его 26-летний знакомый, ранее судимый за причинение вреда здоровью, угон и уничтожение имущества.

Мужчина достал нож и нанёс несколько ударов полицейскому и его знакомым. Двое молодых людей выжили. Полицейский, получивший ранение в шею, скончался в машине скорой помощи.

Против 25-летнего шарьинца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу.