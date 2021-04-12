Улан-Батор, , 15:35 — REGNUM В Монголии 12 апреля начались переговоры между правительством страны и руководством компании Rio Tinto. В переговорах участвует директор дивизиона меди и алмаза Rio Tinto Баатарын Болд. Монгольские власти пытаются увеличить экономическую выгоду от работы компании в стране.

В обновленном технико-экономическом обосновании, представленном Рио Тинто, предполагается, что правительство Монголии никогда не получит дивиденды и останется должно 22 млрд. долларов. При этом компания «Оюу толгой» будет платить подоходный налог только в течение 4 лет. Перечисленные обстоятельства вызывают серьезные сомнения в экономической целесообразности сотрудничества, заявило правительство Монголии.

В связи с этим, правительство Монголии неоднократно заявляло, что в случае необходимости проект развития подземных горных работ на месторождении Оюутолгой будет остановлен.

Напомним, что в декабре 2019 года правительство Монголии создало рабочую групп для проведения переговоров с инвесторами проекта «Оюу толгой» с целью пересмотра соглашений, связанных с одним из крупнейших месторождений меди.

Поскольку, в соответствии с обновленным технико-экономическим обоснованием, Монголия не получит дивиденды до 2051 года, правительство направило инвестору письмо с просьбой провести тщательное обсуждение с целью увеличения экономической выгоды от проекта для Монголии.

Месторождение меди Оюу толгой находится в сомоне Ханбогд аймака Омноговь. Было открыто в конце 50-ых годов. Доказанные и вероятные запасы на весну 2007 года оценивались в 930 млн тонн руды с содержанием 0.5% меди и 0.36 г золота на тонну.

Разработку месторождения ведет КОО «Оюутолгой», считается, что после введения в эксплуатацию подземной шахты месторождение станет четвертым крупным месторождением меди в мире.