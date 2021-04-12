Минск, , 15:33 — REGNUM Резкое улучшение качества питания отметил спецконтингент белорусской пенитенциарной системы. В письмах из лагерей заключённые констатировали улучшение продуктов и рациона.

В письмах из ИУ ИК-3 («Витьба») заключённые сообщают о невиданно роскошной «пайке». В которую теперь входят «масла, яйца, каша на молоке, рис, гречка, котлета».

Заключённые ИУ ИК-17 («Шклов») сообщили, что на завтрак им выдают каши из гречки, риса и овса. На обед — «картошка тушеная с мясом, макароны с мясом, тушеные овощи с колбасой, ну и местная «короночка» — картофельные драники с мясом, да ещё по две штуки». Ужин заключённого шкловского лагеря включает в себя «очень достойные» рыбные котлеты, жареную рыбу, варёное куриное яйцо, картофель и овощи.

Улучшение качества питания одни заключённые связывают с ожиданием некоей «комиссии». Другие же не исключают проблем при реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Напомним, в 2020 году белорусская оппозиция направила жалобы в Международный Красный Крест и другие зарубежные организации, призывая их обратить внимание на ужасающие условия быта белорусских арестантов и осужденных. Оппозиционеры потребовали прекратить избиения заключённых, пытки и унижающее человеческое достоинство обращение. Они также потребовали улучшить быт арестованных и осужденных.

Госорганизации постсоветской республики, включая «Белорусское общество Красного Креста», ранее никаких системных проблем не замечали. Более того: созданная при МВД «общественная» структура (Николай Щёкин, Ирина Дорофеева и другие лояльные к Александру Лукашенко деятели) позиционировала баланду белорусской уголовно-исполнительной системы как здоровую, едва ли не ресторанную пищу, что вызывало соответствующую реакцию у разоблачителей официозной лжи.