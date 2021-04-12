Гомель, Белоруссия, 12 апреля 2021, 15:30 — REGNUM В Гомеле суд Железнодорожного района приступил к рассмотрению уголовное дело в отношении соратников бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным издания «СБ. Беларусь сегодня», 12 апреля на скамье подсудимых оказались четыре бывших доверенных лица Тихановской.
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Это официально безработный Юрий Власов, ремесленник Дмитрий Ивашков, таксист Александр Шабалин и Татьяна Каневская, которая ухаживает за ребёнком-инвалидом. Их обвиняют в приготовлении к массовым беспорядкам и приготовлении к захвату зданий и сооружений в Гомеле.
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По данным гособвинителя, Тихановская поддержала план по организации массовых беспорядков в Гомеле и захвату зданий администраций и исполкомов.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля находящаяся в Литве белорусский оппозиционер Светлана Тихавновская внесена в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.