Гомель, Белоруссия, , 15:30 — REGNUM В Гомеле суд Железнодорожного района приступил к рассмотрению уголовное дело в отношении соратников бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным издания «СБ. Беларусь сегодня», 12 апреля на скамье подсудимых оказались четыре бывших доверенных лица Тихановской.

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Это официально безработный Юрий Власов, ремесленник Дмитрий Ивашков, таксист Александр Шабалин и Татьяна Каневская, которая ухаживает за ребёнком-инвалидом. Их обвиняют в приготовлении к массовым беспорядкам и приготовлении к захвату зданий и сооружений в Гомеле.

«Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования дела Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство», — отмечает издание.

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По данным гособвинителя, Тихановская поддержала план по организации массовых беспорядков в Гомеле и захвату зданий администраций и исполкомов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля находящаяся в Литве белорусский оппозиционер Светлана Тихавновская внесена в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.