Калязин, Тверская область, , 15:29 — REGNUM Тендер на выполнение работ по ремонту и реставрации колокольни Николаевского собора 19 века, уничтоженного в 1940-е года при строительстве Угличского водохранилища, в Калязине Тверской области объявлен «Тверьоблстройзаказчиком». Об этом сообщила пресс-служба Ростендера 12 апреля.

На проведение работ планируется направить на 104,4 млн рублей из областного бюджета. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 мая, конкурсная комиссия назовёт победителя 12 мая. Среди условий для участников тендера — наличие лицензии Минкультуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Победитель конкурса должен будет провести работы по укреплению кирпичной кладки, привести в порядок фасады и интерьеры колокольни, восстановить металлические элементы и кровлю, вставить окна, провести электричество и другие инженерные коммуникации, построить лестницы и внутренние перегородки. Также для колокольни будут изготовлены часы по историческому образцу и установят механизм часового боя, появится архитектурная подсветка. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2021 года.

Колокольня Николаевского собора в Калязине является памятником истории и архитектуры (построена в 1800 году) и одной из самых известных достопримечательностей Тверской области. Она расположена на искусственном острове Угличского водохранилища. Сам Никольский собор был разобран и затоплен вместе с частью старого города в конце 1930-х-начале 1940-х годов при создании Угличского водохранилища и Угличской ГЭС, а колокольню сохранили как ориентир.