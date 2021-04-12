Москва, , 15:29 — REGNUM Прогнозы о том, что в течение трех ближайших лет финансовый рынок РФ будут ежегодно покидать до 15 банков, скорее всего, сбудутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии роста» Антон Любич. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Я полагаю, что эти прогнозы сбудутся. И на банковский рынок это никак не повлияет. Потому что многие российские банки только создают видимость банковской деятельности, а в реальности содействуют отмыванию преступных доходов и выводу средств за рубеж, что периодически вскрывают Центральный банк и правоохранительные органы, — сказал Любич. — Реальные, настоящие банки, на самом деле кредитующие реальный сектор экономики и население, такое сокращение не затронет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ход экономического развития России не оставляет небольшим и средним банкам возможностей для эффективной работы.

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