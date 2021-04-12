Киев, , 15:34 — REGNUM Главное управление разведки (ГУР) Украины не причастно к похищению на территории Молдавии украинского судьи Николая Чауса. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Черняк 12 апреля в комментарии телеканалу «Громадське».

"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа», — сказал он.

Напомним, Чауса похитили неизвестные на территории Молдавии и, как полагают следователи, вывезли на территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат потерпевшего скептически отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы касательно непричастности украинских спецслужб к данному преступлению. Юрист полагает, что Кулеба попытался неуклюже и не убедительно погасить международный скандал.

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