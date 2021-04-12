Варшава, , 15:29 — REGNUM 11 апреля на площади Пилсудского в Варшаве состоялась очередная акция протеста против ужесточения запрета на аборты. Задержаны и оштрафованы были десятки человек. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь Варшавского полицейского управления Сильвестр Марчак.

«По итогам несанкционированной акции протеста полиция переписала данные всех участников — их оказалось 295 человек. Задержаны и оштрафованы 30 человек — наиболее агрессивные и опасные. Еще 193 ходатайства о наказании будут направлены в суд — они тоже в случае обвинительного решения суда будут оштрафованы», — сообщил Марчак.

Кроме участия в несанкционированный акции протеста, около сотни участников могут быть наказаны за нарушение санитарных норм в связи с пандемией. По словам пресс-секретаря полиции, на них не было защитных масок.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.