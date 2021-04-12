Сеул, , 15:28 — REGNUM Разработчики популярной «королевской битвы» PUBG работают над новой научно-фантастической экшен-игрой под названием Vertical. Об этом 12 апреля сообщает портал PCGamesN.

По предварительной информации, в Vertical будет открытый мир, а игровой процесс будет сконцентрирован на стрельбе и различных головоломках. Ожидается, что в проекте появятся киборги, пилотируемые боевые роботы, монстры и человеческие племена.

Сообщается также, что разработка проекта ведётся на движке Unreal Engine 4. Однако студия PUBG Studio пока официально не анонсировала проект и никак не подтвердила информацию о создании Vertical.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая ошибка Diablo II Resurrected позволяет создавать дубликаты предметов